Saison décevante pour les Golden Knights

L'Amossois Nicolas Roy est un homme déçu.

L'athlète de 25 ans a raté les séries de la LNH avec ses Golden Knights de Vegas.

Pourtant, en début de saison, les experts voyaient Vegas faire un bout de chemin en séries, peut-être même jusqu'à la coupe.

«C'est très décevant, avec les bons joueurs qu'on avait dans l'alignement. On pensait à un meilleur dénouement. On a eu toutes les blessures et de l'adversité. Notre capitaine n'a pas joué de l'année.»

- Nicolas Roy