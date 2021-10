Salaire des éducatrices en CPE augmenté: des réactions mitigées

Les réactions sont mitigées dans la région suite à l'annonce du gouvernement du Québec d'augmenter le salaire des éducatrices en CPE et garderies subventionnées.

Dès maintenant, elles toucheront jusqu'à 17 % de plus qu'elles soient syndiquées ou non.

La Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN) est heureuse de constater que le manque d’éducatrices semble préoccuper le gouvernement provincial.

Pour les représentants de la CSN en Abitibi-Témiscamingue, cette augmentation est un aveu que les éducatrices ne sont pas suffisamment payées et que l'augmentation est insuffisante.

«L'offre est conditionnelle à ce que les éducatrices fassent des semaines de 40heures. Ce fut une longue bataille pour qu'ils aient des semaines de 32 heures. Ce n'est pas pour rien qu'elles avaient demandé ça. C'est parce que c'est des heures très exigeantes qui demandent une concentration accrue pour s'occuper des petits. On met des conditions qui sont pour nous inacceptables.»

Selon lui, tout le monde a bon espoir que tout va finir par se régler bientôt.

«On le souhaite ardemment. L'ensemble des travailleuses sont optimistes, elles veulent que ça se règle et elles veulent travailler, mais il y a un prix pour ça. À un moment donné, il faudra que le gouvernement et la présidente du Conseil du trésor fassent des pas beaucoup plus importants que ce qui a été fait jusqu'à maintenant.»

-Félix-Antoine Lafleur