Samian parmi les vedettes d'une nouvelle série télévisée

L'artiste abitibien Samian sera bien présent sur les écrans de télévision dans les prochaines semaines.

Il sera l'une des têtes d'affiche de la nouvelle série télévisée Aller simple.

La série, cotée 13 ans et plus, raconte l'aventure de six personnes invitées à séjourner au domaine d'un milliardaire.

L'hélicoptère les transportant fait cependant un atterrissage d'urgence et alors que le groupe attend les secours, les disparitions se succèdent.

Samian explique qu'une minisérie, six épisodes d'une heure dans ce cas-ci, offre un tout autre spectacle :

«Je pense qu'on peut mettre plus d'emphase sur les punchs, c'est vraiment intéressant d'Aller simple. Et le casting, c'est super de pouvoir jouer avec Luc Picard, avec Caroline Dhavernas que je retrouve, avec qui j'ai joué dans d'autres projets. C'est une super belle gang.» - Samian

Aller simple sera diffusé sur Noovo les mercredis à 20h00.

Samian a maintenant une belle feuille de route devant la caméra, lui qui a joué dans plusieurs films, dont Roche Papier Ciseaux et Hochelaga, terre des âmes.

Il poursuit aussi sa carrière de chanteur, de producteur musical, de photographe et de conférencier.