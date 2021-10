Le maire sortant d'Amos, Sébastien D'Astous dresse un bilan de sa campagne électorale.

Au cours des dernières semaines, il estime avoir mené une course de manière intègre et professionnelle.

Celui qui demande un autre mandat aux citoyens en profite pour rappeler ses principaux engagements qui sont de maintenir le taux de taxation sous l'inflation, compléter la troisième phase de travaux sur la 1re avenue en plus de promouvoir le composte.

Sébastien D'Astous croit qu'il a réussi à convaincre les citoyens d'Amos à lui accorder leurs confiances.

«Définitivement, on ne tient jamais rien pour acquis, mais quand je me promène et que j'écoute les gens et ils sont satisfaits et aiment leur ville. Même si ce n'est pas toujours parfait, je crois que l'offre de services est très appréciée.»