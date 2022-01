Sébastien D'Astous nommé président de la Conférence des préfets

Le maire d'Amos, Sébastien D'Astous, est le nouveau président de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue.

Il succède au maire de Malartic, Martin Ferron.

Le président compte profiter de l'élection provinciale d'octobre pour obtenir des appuis clairs :

«Ce qui est important, c'est de se faire reconnaître comme une région unique. Une région pleine de potentiel, qui cherche à se développer et de façon durable. On veut occuper dynamiquement notre territoire. C'est très important que les différents ministères comprennent notre réalité. Chez nous, on ne veut pas de mur-à-mur, on veut des solutions pour nous et on a besoin de leur aide.»

- Sébastien D'Astous