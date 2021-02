Sébastien D'Astous sera de la course à la mairie

Sébastien D'Astous en veut encore.

L'actuel maire d'Amos confirme qu'il sera candidat à l'élection municipale du 7 novembre.

En 2015, il était élu maire une première fois puis, en 2017, il a été élu à plus de 92%.

Sébastien D'Astous se dit un homme heureux :

«Je me suis posé beaucoup de questions pendant la période de Fêtes et j'ai parlé beaucoup avec ma famille. Pour moi, être maire d'Amos, je le fais avec mon coeur. Je veux continuer, j'adore ça et j'espère que les citoyens sont satisfaits.»

- Sébastien D'Astous