Secousse à LaRonde : le quart de jour a eu lieu

Les activités ont repris normalement à la mine LaRonde d'Agnico Eagle.

Mardi soir, vers 18h22, un événement sismique s'est produit près du niveau 293 de la mine.

Même si des travailleurs étaient sous terre à ce moment-là, ils n'étaient pas dans ce secteur et personne n'a été blessé.

Le quart de travail de nuit a été annulé, permettant de faire des inspections sur les infrastructures de surface et sous terre et aucun dommage n'a été constaté.

Les employés et les voisins de la mine ont reçu une communication écrite de la situation.

Ce genre d'événement est relativement fréquent, mais bien souvent moins intense, si bien que la population ne le ressent pas, contrairement à mardi.

Le directeur général du complexe minier LaRonde d'Agnico Eagle, Christian Goulet, explique ne pas être inquiet :

«On n'est pas inquiets du tout. On demeure en contrôle des opérations de la mine LaRonde. Il faut comprendre qu'on opère présentement à 3km de profondeur et c'est normal que le massif se réajuste aux différentes excavations qu'on fait dans le secteur. On remblaie nos chantiers, mais le temps qu'on soutire et dynamite un chantier, il arrive qu'il y ait un réajustement du massif rocheux.»

- Christian Goulet