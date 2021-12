«Secousse : ce n'est pas nécessairement la faute des mines» - un chercheur

Le tremblement de terre ressenti en Abitibi-Témiscamingue mardi soir continue de faire jaser.

La secousse de 4.0 sur l'échelle de Richter est la deuxième du genre en 2021 et seulement la cinquième de cette ampleur en 30 ans.

Bien souvent, ce type de phénomène survient là où il y a de l'exploitation minière, mais il ne faut pas sauter trop vite aux conclusions.

Le chercheur à Ressources naturelles Canada, Stephen Crane, explique que les tremblements de terre demeurent imprévisibles et durs à cerner :

«C'est dur de déterminer pourquoi ça se produit. C'est possible que l'activité minière influence la secousse, mais c'est dur de dire si ça aurait eu lieu ou non naturellement. C'est comme ça, c'est la nature des tremblements de terre. C'est possible de croire que ces événements ce serait produit, mais à un autre moment, plus tard. On pourrait être un bon bout de temps sans en revoir de cette ampleur, mais on ne peut pas dire le contraire non plus.»

- Stephen Crane