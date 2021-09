Senneterre a déposé un plan au CISSS-AT

Le bras de fer se poursuit entre Senneterre et le Centre de santé régional.

Ce dernier a annoncé une réduction des heures d'ouverture de l'urgence, ce qui n'a pas passé du tout dans le milieu.

Les élus et surtout la population sont montés aux barricades pour défendre un service de proximité.

Le CISSS-AT n'en démord pas, il faut une réduction de service pour un temps indéterminé de façon à un jour le repartir pour de bon.

Le maire sortant de Senneterre, Jean-Maurice Matte, explique qu'un plan a été proposé au CISSS-AT pour sauver les meubles :

«On pense que le CISSS, actuellement, est en train d'analyser notre plan. Il permet de maintenir l'urgence, de diminuer le temps supplémentaire et la main-d'oeuvre indépendante et qui soulage l'urgence de Val-d'Or. On espère que le plan déposé, qui est béton, va satisfaire le CISSS et le ministre.»

- Jean-Maurice Matte