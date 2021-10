Senneterre aura une mairesse

Les citoyens de Senneterre auront une mairesse à la tête de la ville pour les quatre prochaines années.

Nathalie-Ann Pelchat est élue par acclamation et succèdera à Jean-Maurice Matte qui était en poste depuis 19 ans.

Parmi les dossiers qui seront priorisés, on y retrouve assurément le dossier de l'urgence qui sera fermée entre 16h et 8h à compter du 18 octobre.

La prochaine mairesse souhaite aussi revoir la façon de faire dans les séances du conseil de ville.

«Je veux rendre ça un peu plus convivial. J'aimerais ça que les citoyens de Senneterre sentent qu'ils ont leur place au niveau du conseil et qu'il soit présent. Le développement d'une ville ne se fait pas seulement avec un conseil de ville ou une corporation économique. Je crois que tout le monde doit travailler ensemble pour un même but commun.»

-Nathalie-Ann Pelchat