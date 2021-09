Senneterre en colère de la possible fermeture de l'urgence

Jean-Maurice Matte est furieux.

Le maire sortant de Senneterre n'accepte pas la sortie du ministre de la Santé, Christian Dubé, sur une possible fermeture de l'urgence de Senneterre.

L'option a été évoquée pour tenter de laisser souffler le personnel, mais ça voudrait dire, pour un Senneterrien, une trotte de 70km aller et tout autant au retour.

C'est non avec un grand N pour Jean-Maurice Matte :

«Honnêtement, celle-là, le ministre l'a échappé. Pour nous, c'est inacceptable. On nous dit de prendre notre personnel et de l'envoyer travailler ailleurs en attendant que la crise de main-d'oeuvre soit résorbée, ça ne fait pas de sens. À 8h, le monde ne veut pas arriver devant une porte barrée et des lumières fermées. On veut des services à un Centre de santé dûment accrédité et bien équipe. Ça n'en restera pas là.»

- Jean-Maurice Matte