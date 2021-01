Senneterre met en vente l'Aqua-Spec

Senneterre se prépare à vendre les actifs du Centre Aqua-Spec.

Il y aura bientôt une nouvelle piscine et l'Aqua-Spec, qui sert de centre de loisirs jusqu'au milieu de l'été, pourrait changer de vocation.

C'est une structure de 15 000 pieds carrés.

Le maire de Senneterre, Jean-Maurice Matte, pense qu'une entreprise, un groupe d'entrepreneurs ou un particulier pourraient être intéressés :

«C'est un bâtiment qui offre beaucoup de potentiel et qui a ses enjeux. C'est un bâtiment d'ancienne base militaire qui date des années '50. Le potentiel est là, il y a de grands espaces. On espère qu'il y aura quelqu'un, une petite entreprise et de la création d'emploi. Peut-être de l'entreposage.»

- Jean-Maurice Matte