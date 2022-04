Senneterre poursuit le développement du Mont Bell

Senneterre peut aller de l’avant avec la phase 2 du développement de sa montagne, le Mont Bell.

Le gouvernement du Québec investit 120 000$ dans la bonification de cet attrait.

Ça fait maintenant trois ans que des bénévoles valorisent le secteur, qui n’était jadis qu’utilisable l’hiver.

«Présentement on a une montée et deux descentes, dont une plus facile. La phase de cette année va permettre de partir du point le plus haut, de monter sur la crête et d’aller à un refuge qui était accessible juste en hiver, pour revenir au point le plus bas. On fait une grande boucle de 6km.»

- Éric Allaire, président du club Senneterre à pied