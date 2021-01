Sept nouveaux cas de Covid-19 en Abitibi-Témiscamingue

L'Abitibi-Témiscamingue compte sept nouveaux cas de Covid-19 pour la journée de jeudi.

De ce nombre, quatre sont en Abitibi-Ouest, deux dans la MRC d'Abitibi et un dans la Vallée-de-l'Or.

On ignore la source d’exposition de l’un de ces cas alors que les six autres sont liés à des cas déjà connus.

Il y a 49 personnes toujours porteuses du virus chez nous.

Cinq personnes sont toujours hospitalisées et trois d'entre eux se trouvent aux soins intensifs.

Le CISSS annonce par ailleurs la reprise des prises de sang dans les CLSC en milieux ruraux pour les MRC d'Abitibi, d'Abitibi-Ouest grâce au retour au travail d'infirmiers à la retraite.

Au Témiscamingue, c'est l'ensemble des services qui reprend.

Caroline Roy, la PDG du CISSS-AT affirme que la reprise des activités dans les autres territoires demeure une priorité.

«Dès qu'on le peut le faire, on reprend les services dans les CLSC. Parfois, il y a quelques ajustements, mais on veut remettre l'ensemble des services à la population et dans l'ensemble des CLSC.»

-Caroline Roy, la PDG du CISSS-AT