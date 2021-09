Sophie Dupuis et le IGA Famille Pelletier sont les vedettes à Val-d'Or

Val-d'Or honore ses entreprises à son gala annuel.

La réalisatrice Sophie Dupuis est sacrée personnalité de l'année, alors que son film «Souterrain» a connu une grosse année 2021 et a fait briller Val-d'Or.

Le IGA Extra Famille Pelletier est l'entreprise de l'année, avec ses 140 employés. Le commerce a tenu le fort pendant la pandémie comme service de première ligne.

Au total, 18 prix ont été remis.

Les autres gagnants :

- Service à la clientèle/Entreprise de vente : Iga Extra Famille Pelletier

- Service à la clientèle/Entreprise de service : Groupe Autobus Maheux

- Production et transformation : Ébénisterie AMB

- Développement des marchés - exportation : Fourrures Grenier

- Investissement moins de 500 000$ : Les Becs sucrés-salés

- Investissement 500 000$ à 2M$ : Hôtel-Continental - Complexe 93

- Investissement 2M$ et plus : Eldorado Gold Québec

- Employeur de choix : Béton Barrette

- Persévérance scolaire et formation : Hôtel-Continental - Complexe 93

- L'Audacieux : Minrail

- Jeune entreprise : Épicerie zéro déchet

- Pérennité : TRAME Architecture + Paysage

- Contribution au développement économique : Partenariat Canadian Malartic

- Développement durable et environnement : Eldorado Gold Québec

- Filon prix spécial du jury : Alpha Tango

- Filon Paul-Giroux : Danny Parker