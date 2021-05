St-Marc-de-Figuery aura son centre sportif

Québec et Ottawa vont participer à la construction d'un centre sportif à St-Marc-de-Figuery, près d'Amos.

C'est un des 200 projets d'infrastructures récréatives et sportives qui sera épaulé au Québec dans les prochains mois.

Les deux paliers supérieurs de gouvernement vont mettre chacun 750 000$ dans le projet.

Pour le maire de St-Marc, Daniel Rose, la construction du Centre récréatif Dominic-Boutin sera non seulement la bienvenue pour la population actuelle, mais sera aussi attractive pour d'éventuels résidents.

«C'est motivant. Nous, on veut apporter des nouveautés dans le paysage de St-Marc. On veut aussi, le conseil et moi, encourager la culture et le sport pour les jeunes et les moins jeunes. Un bâtiment de ce genre, ça va nous aider beaucoup.»

- Daniel Rose, maire de St-Marc-de-Figuery