St-Marc-de-Figuery aura un parc industriel

St-Marc-de-Figuery a des gros projets.

Les élus planchent sur un parc industriel.

Peu de détails sont connus pour l'instant, mais c'est un promoteur qui va chapeauter le dossier.

«On va s'impliquer. C'est un beau projet qui va amener des familles et de la richesse à la municipalité. Ça va être de l'industriel léger, pas nécessairement de la fabrication, on va voir. Il y a des terrains de vendus, on attend des réponses du gouvernement, on est très avancé.»

- Daniel Rose, maire de St-Marc