Steeve Boucher réglera ses dossiers en décembre

Accusé d'une kyrielle de crimes, le Valdorien Steeve Boucher pourrait régler tous ses dossiers devant un juge en décembre.

L'homme de 36 ans et son avocate, Me Érika Marier, ont avancé cette date au palais de justice de Val-d'Or ce matin (vendredi).

Il demeure détenu jusqu'à ce moment, ayant renoncé à son enquête sur remise en liberté.

Boucher est accusé d'agression sexuelle, d'attouchement, d'enlèvement, de séquestration et de possession de pornographie juvénile. Les faits reprochés se seraient produits plus tôt cet été, mais aussi à divers moments entre 2003 et 2021.