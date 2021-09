Steve Corriveau surveillera Sylvie Bérubé

Steve Corriveau n'entend pas baisser les bras suite à sa défaite lors des élections de lundi soir.

Selon lui, le statu quo n'est pas une bonne solution pour la région.

Le candidat conservateur affirme qu'il surveillera de près les faits et gestes de la députée bloquiste Sylvie Bérubé.

Steve Corriveau se dit fier de ce qu'il a accompli pour sa première expérience en politique et qu'il est confiant de faire mieux aux prochaines élections.

«C'est toujours une façon d'apprendre et une belle leçon d'humilité aussi de se présenter devant les gens. Comme on dit au poker j'y suis allé all in. Je pense que les gens ont su reconnaitre un homme passionné, vrai, qui connait ses dossiers et qui a à coeur la région. Ça démontre que des gens ont été réceptifs à mon message.»