Steve Corriveau veut le départ des libéraux

Le candidat conservateur dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou est prêt pour un nouveau gouvernement.

Selon Steve Corriveau, le déclenchement d'élections en pleine pandémie est irresponsable et aura un coût pour le parti de Justin Trudeau.

Tout en écorchant les libéraux pour des promesses farfelues, Steve Corriveau soutient que les conservateurs vont revigorer l'économie, combattre toute future pandémie et équilibrer l'économie :

«J'estime que ce gouvernement-là est fatigué et qu'il prend des décisions bizarres, comme se lancer en élection générale pendant la pandémie. Je veux établir une relation avec le gouvernement provincial pour travailler ensemble au bénéfice des citoyens. On va respecter les champs de compétence du Québec, on n'est pas là pour dire quoi et comment faire.»

- Steve Corriveau