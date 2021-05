Sylvie Bérubé et Sébastien Lemire appuient les aînés

Les députés bloquistes de l'Abitibi-Témiscamingue signent une pétition pour les personnes âgées.

Le parti veut augmenter la pension de la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti pour tous les 65 ans et plus qui sont admissibles.

Selon les élus fédéraux, l'aide apportée depuis le début de la pandémie est insuffisante, mais aussi discriminatoire pour les moins de 75 ans.

Une motion demandant plus d'argent pour les aînés a été déposée par le Bloc en février. Tous les partis sauf les Libéraux l'avaient appuyée.

Sylvie Bérubé estime d'ailleurs que la société a une dette collective envers les aînés.