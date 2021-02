Thierry LeRoux était assassiné il y a cinq ans

Il y aura cinq ans demain, le 13 février 2016, la vie changeait à jamais dans notre région.

Thierry LeRoux, un jeune policier de 26 ans, était assassiné en service lors d'une intervention dans une résidence de Lac-Simon.

Il avait été appelé, avec un collègue, pour aller régler un début de chicane.

Son meurtrier avait ensuite retourné l'arme contre lui, après avoir écrit sur Facebook «Désolé tout le monde, je m'en vais, j'ai tué un policier.»

Thierry LeRoux était un jeune policier originaire d'Amos, policier à Lac-Simon depuis six mois, impliqué dans sa communauté.

Le rapport de la CSST suivait, demandant des ajustements rapides sur l'encadrement des policiers, les communications et le nombre de patrouilleurs.

«Ils sont beaucoup mieux encadrés qu'ils étaient. Ce que je vois, quand je vais rencontrer les policiers et que je parle au chef, c'est qu'ils sont mieux équipés et plus nombreux. Ce qui était dans le rapport de la CSST à l'époque, c'est en place. Quand il y a mort d'homme, c'est de s'assurer que ces hommes-là ne sont pas morts pour rien.»

- Michel LeRoux, père de Thierry