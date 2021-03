Thomas Sigouin quitte Val-d'Or la tête haute

L'Amossois Thomas Sigouin quitte l'environnement protégé de Val-d'Or la tête haute même si son équipe termine le séjour avec une fiche d’une victoire et trois défaites.

Celui qui en est à sa dernière année dans la LHJMQ est content d'avoir eu la chance de disputer des matchs au Centre Air Creebec malgré l'absence de sa famille dans les gradins.

Le gardien de but des Remparts de Québec estime que son équipe a bien compétitionné et qu'avec un peu plus d'opportunisme certains résultats auraient été différents.

Le portier de 20 ans connait une bonne saison avec une fiche de 13 victoires et autant de défaites et une moyenne d'efficacité de .904.

«C'est une belle opportunité pour moi de montrer ce que je suis capable de faire. J'ai le poste de gardien numéro un donc c'est sûr que c'est agréable d'avoir la confiance de son entraineur pour commencer les matchs.» -Thomas Sigouin

Patrick Roy ne se cache pas pour vanter les performances de son gardien de but.

«C'est sans l'ombre d'un doute notre MVP. C'est le joueur qui affiche le plus de constance. Il nous a donné des chances de gagner à chaque match. C'est un gars qui compétitionne et qui a du charisme. Il donne vraiment un bon exemple à nos jeunes joueurs.»

Malgré les commentaires de son entraineur, Sigouin souhaite améliorer sa constance à l'approche des séries éliminatoires.