Un mois après son ouverture, tout se passe relativement bien au Mont-Vidéo malgré les nouvelles mesures mises en place à cause de la Covid-19.

La direction de la station de ski estime avoir remarqué une hausse des visiteurs.

Étant donné que le ski est une activité extérieure, plusieurs personnes semblent oublier de respecter les consignes sanitaires qui sont tout même en place.

«On a eu à faire beaucoup d'avertissements. On surveille le temps passé dans le chalet et on averti au besoin. Au niveau des sacs à dos, on s'aperçoit que c'est un peu plus difficile. Dans la file d'attente à la remontée, on doit surveiller un peu plus. Les patrouilleurs font de la prévention et redisent à de nombreuses reprises de garder le deux mètres de distance.»

-Kathy Lévesque, directrice des opérations au Mont-Vidéo