Toutes les bouteilles d'eau Eska faites avec du plastique recyclé

La compagnie Eska fait un pas de plus vers son objectif de réduire son empreinte écologique.

À compter de cet été, l'entièreté des bouteilles produites par l'entreprise seront faites avec du plastique recyclé à 100%, une première au pays.

C'était déjà le cas pour les bouteilles d'eau naturelle, mais pas celles gazéifiées qui présentaient des enjeux technologiques qui étaient plus difficiles à atteindre.

Ce changement apporte aussi beaucoup de positif pour la région.

«On ramène la production en Abitibi-Témiscamingue. Elle avait été transférée chez un embouteilleur à Montréal en 2017. On a fait un investissement d'un peu plus de 3M$ dans notre usine afin de rapporter cette production-là ici. C'est donc aussi de nouveaux emplois chez nous et une nouvelle ligne d'embouteillage qu'on installe.»

-Michel McArthur, vice-président des opérations chez Eska