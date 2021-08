Transport aérien: des sommes bien accueillis

La conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue se réjouit que des sommes soient attribuées au transport aérien en région.

Cette semaine Développe économique Canada a injecté plus de 17 M$ dans les aéroports en Abitibi-Témiscamingue.

Le président de la Conférence régionale des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, Martin Ferron, estime que ces sommes sont un bon début, mais espère que ça ne s'arrêtera pas là.

«Ce sont de très bonnes nouvelles des investissements dans nos aéroports. Ça ne touche pas juste un aéroport et c'est important parce qu'on a en a deux régionaux et d'autres secondaires qui desservent tout la population. On souhaite que ça ne soit pas seulement une annonce politique et que le tout soit structuré.»