Travaux pour une zone de dépassement sur la route 117

Le ministère des Transports entame dans les prochains jours les travaux pour une nouvelle zone de dépassement sur la route 117.

C'est près de l'intersection pour aller à Mont-Brun, en direction de Val-d'Or, à l'est de la rivière Bousquet.

Les travaux totaux se feront sur cinq kilomètres, dont deux pour la voie de dépassement.

Le projet est estimé à 12M$ et le chantier sera en opération, si tout va bien, jusqu'en octobre.

Au moins une autre voie de dépassement doit être construite l'an prochain.

«On en avait annoncé cinq en 2012. Il y a eu celles de Joannès et de Vaudray en 2016. Celle-là sera la troisième et dans la courbe Brière, il y en aura une autre en 2022. Une autre a été reportée à cause d'une conduite de gaz.»

- Luc Adam, porte-parole du ministère des Transports en Abitibi-Témiscamingue