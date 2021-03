Les bonnes performances des Foreurs à domicile ne sont pas passées inaperçues dans la LHJMQ.

Jakob Pelletier, Jordan Spence et Jonathan Lemieux se retrouvent sur l'équipe de la semaine du circuit Courteau.

Pelletier a inscrit deux buts et quatre passes alors que Spence lui termine la semaine avec un but et trois passes.

Devant le filet, Lemieux a maintenu une moyenne d'efficacité de .980%.