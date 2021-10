Trois nouveaux cas en région

L'Abitibi-Témiscamingue voit trois nouveaux cas de Covid-19 s'ajouter à son bilan dans les 24 dernières heures.

Il s’agit de contacts des cas déjà déclarés et aucun d'entre eux n’a été confirmé en milieu scolaire.

La santé publique voit les cas des derniers comme un rappel que le virus circule toujours chez nous et l’importance de l’application des consignes sanitaires durant la fin de semaine de l'Action de grâce.

«Tranquillement l'automne arrive, on retourne à l'intérieur et on aura plus de contact. C'est important qu'on fasse attention.»

-Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil à la Santé publique