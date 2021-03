Trois nouvelles personnes de la région infectées par la Covid-19

L'Abitibi-Témiscamingue recense une hausse de trois nouveaux cas dans les dernières heures.

Ils se trouvent tous dans la MRC de la Vallée-de-l’Or et un est associé à l’éclosion à l’école de Malartic. Cette personne se trouvait déjà en isolement.

Une autre éclosion est en cours sur un chantier de construction dans la MRC de Témiscamingue.

Cinq cas sont liés à cette éclosion, dont quatre chez des personnes ne résidant pas en Abitibi-Témiscamingue. Le chantier est désormais fermé et les personnes considérées comme des contacts liés à ce chantier ont été placées en isolement.

L’évaluation de la santé publique se poursuit.

La santé publique régionale affirme toujours être en contrôle du dépistage.

«On sait tous ce qui est relié aux cas. On est capable d'identifier tous les cas autour. C'est pour ça d'ailleurs que le nombre de cas a augmenté. On dépiste les bonnes personnes et on est capable de trouver avec qui ils ont été en contacts et on est capable de les placer en isolement. Plus que les gens nous disent la vérité, plus on arrive à faire un bon traçage.»

-Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil en santé publique