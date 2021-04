La Sûreté du Québec a procédé à trois perquisitions de stupéfiants à Rouyn-Noranda.

Les opérations se sont déroulées dans une résidence sur le boulevard Témiscamingue et dans un immeuble à logement de la 8e rue.

Sur place, les autorités ont saisi plus de 6000 comprimés de méthamphétamine, près de 200 grammes de cocaïne, plus de 150 comprimés de médicaments sous ordonnances, environ 10 000$, du matériel servant à la vente de stupéfiants, du matériel informatique, trois armes à feu et quatre véhicules.

Trois hommes âgés entre 34 et 65 ans ont été arrêtés et libérés par la suite.

Ils devraient faire face à des accusations reliées aux stupéfiants.