Troisième guerre de la 117 de la saison

Huskies et Foreurs croisent le fer ce soir (mardi) à Rouyn-Noranda.

La troisième tranche de la guerre de la 117 est à 19h00 à l'aréna Glencore.

Jusqu'ici cette saison, c'est 1-1 entre les deux rivaux régionaux.

Les deux clubs vont en directions opposées ces jours-ci.

Les Huskies n'ont qu'un gain en cinq sorties et ont concédé 32 buts pendant cette séquence.

Les Foreurs viennent de signer trois gains de suite, inscrivant 16 buts au passage.

«Ça nous prend la même intensité que lors des derniers matchs. Si on travaille fort, qu'on «forecheck» et qu'on va au but, ça va bien aller.»

« On n'aime pas les Foreurs. On veut toujours les battre. Aucun gars dans le vestiaire ne les aime. C'est l'une des plus grandes rivalités au Québec. Les partisans sont super à Rouyn-Noranda et ils sont avec nous. Ça fait différent de l'an dernier parce qu'on se rappelle qu'il n'avait pas beaucoup de partisans. Ça fait une très belle ambiance. »

- L'attaquant des Huskies, Jordan Côté