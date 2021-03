Troisième journée avec un seul nouveau cas de covid-19 en région

Pour une troisième journée consécutive, l'Abitibi-Témiscamingue compte un seul nouveau cas de Covid-19.

Il s'agit d'un contact de cas déjà connus de la santé publique.



Samedi, 207 tests ont été réalisés lors d'une clinique de dépistage mobile déployée à la résidence Les Jardins du Patrimoine d’Amos.

De ce nombre, un seul est revenu positif.

Le nombre de cas actifs a chuté de quatre et se situe maintenant à 22.

Trois personnes sont présentement hospitalisées en lien avec le coronavirus. Aucune d’entre elles ne se trouve à l’unité des soins intensifs.

Pour la vaccination, le CISSS-AT annonce qu'un nouveau centre de vaccination va ouvrir dans les prochaines semaines à Senneterre.

«À partir de la dernière semaine de mars, on va avoir de la vaccination à toutes les semaines et dans chacun des RLS, ce qui n'a pas été le cas depuis le début. Le lot de vaccins qu'on recevait ne nous permettait pas d'avoir des arrivages à toutes les RLS, mais maintenant on aura la capacité. Il va y avoir de la vaccination en simultané dans tous les sites de vaccinations incluant Senneterre.»

-Katia Châteauvert, directrice régionale de la campagne de vaccination