Trop petit pour être gardien de but?

Un jeune homme de chez nous prouve une fois de plus que rien ne remplace le coeur.

Antoine Chouinard est un athlète de 22 ans natif de Senneterre.

Depuis qu'il est jeune, il se fait dire qu'il est trop petit pour réussir.

C'est vrai qu'être gardien de but au hockey, à 5 pieds et 8 pouces, ce n'est pas chose commune.

Antoine a un parcours atypique. Il n'a jamais joué dans la structure régulière de Hockey Abitbi-Témiscamingue.

Il est tout de même parvenu à jouer au niveau junior, puis aux États-Unis.

Encore là, sa progression a été bousculée par la pandémie et il aurait été facile pour lui d'abandonner.

Il a plutôt engagé une agence pour le représenter en Europe et, après avoir dit non à la Lituanie et à la Finlande, il a dit oui à une équipe suédoise.

«J'ai reçu l'offre le dimanche et le lundi, tout était fait et signé. Je partais en Europe deux semaines après. Je suis heureux. C'est un rêve de petit gars de percer en Europe. Je joue chez les pros, je suis rémunéré.» - Antoine Chouinard

Antoine est présentement le gardien #1 de l'équipe de Gällstad, en division 3 suédoise.