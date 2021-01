Trop tôt pour confirmer un retour en orange ou jaune

Après deux jours avec très peu de nouveaux cas, l'Abitibi-Témiscamingue enregistre huit nouveaux cas de covid-19.

Quatre d'entre eux se trouvent dans la MRC de la Vallée-de-l'Or alors que l'Abitibi-Ouest en compte deux et un pour les MRC d'Abitibi et de Rouyn-Noranda.

Selon la Santé publique régionale, il s'agit en grande partie de personnes qui se trouvaient déjà en isolement préventif.

Une personne est toujours hospitalisée en lien avec le virus dans la région.

Même si la situation semble sous contrôle dans la région, le CISSS régional affirme ne pas être en mesure de confirmer un retour au jaune ou à l'orange le 8 février.

«C'est une décision qui oui est prise avec le gouvernement, la direction de la santé publique régionale et nationale. C'est clair que si la situation est sous contrôle en région et que nous-même sommes en mesure de confirmer qu'on est en contrôle on pourrait revenir en zone orange.»

-Caroline Roy, PDG du CISSS-AT