Un 25e téléthon pour la Ressource pour personnes handicapées

La Ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec lance sa 25e campagne de financement.

C'est sous le thème «Ensemble fiers ambassadeurs» que la campagne se déroulera et mènera au téléthon qui aura lieu le 30 janvier au Théâtre du Cuivre.

L'organisation se fixe un objectif de 500 000$ puisque les demandes d'aide sont en constante augmentation et ce montant permettrait de répondre aux besoins des gens vivant avec un handicapé.

Le directeur général de la Ressource, Rémy Mailloux, se dit très fier de réaliser l'évènement pour une 25e année.

«Les gens du provincial nous disaient que les téléthons, ça ne marchait plus. Nous, on va faire un téléthon en région, mais on va dire aux gens ce qu'on fait. En ayant plus à se battre pour garder les sous en région, ça nous a amené à développer plusieurs services.»