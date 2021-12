Un 2è ambulance pour Senneterre, mais...

Senneterre aura le droit d'avoir une deuxième ambulance la nuit, alors que son urgence est fermée.

Ça fait suite au décès de Richard Genest la semaine passée, qui a été longtemps en attente, alors que la seule ambulance desservant Senneterre était déjà sur un transfert vers Val-d'Or.

C'est un ajout intéressant, mais selon la mairesse Nathalie-Ann Pelchat, il faut tout de même rouvrir l'urgence 24 heures par jour, ce qui permettrait des interventions beaucoup plus rapides.

D'ailleurs, la MRC de la Vallée-de-l'Or demande une décentralisation des soins de santé.

Les élus estiment que les gestionnaires doivent être locaux et régionaux, pour mieux saisir l'ampleur des défis.

Six ans après la réforme Barrette, Nathalie-Ann Pelchat parle d'un échec :

«C'est une question de donner des soins de plus de qualité. Les gestionnaires en place sont capables de prendre des décisions, au lieu d'avoir une hiérarchie. Ce sont des gens de terrain. La décentralisation doit se faire. Ils savent les besoins et peuvent travailler à des solutions pour donner des meilleurs soins. Là, on perd de la qualité de service. Je suis convaincu que ça peut faire toute une différence.»

- Nathalie-Ann Pelchat