Un Amossois brise les reins du CH

L'Amossois Nicolas Roy a marqué le but le plus important de sa jeune carrière et ramène la série Montréal-Vegas à la case départ.

L'athlète de 24 ans a bondi sur son propre retour pour battre Carey Price en prolongation.

Vegas gagne 2-1 et créer l'égalité 2-2 en finale.

«Tu rêves quand tu es jeune de faire un but au Centre Bell contre les Canadiens. De le faire en demi-finale des séries, en prolongation, c'est un rêve.» - Nicolas Roy

Roy termine la rencontre avec plus de 15 minutes de temps de jeu, deux tirs, trois mises en échec et un revirement provoqué.

Le cinquième match a lieu demain soir (mardi).