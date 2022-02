Un anniversaire bien spécial à Senneterre

C'est jour de fête à Senneterre aujourd'hui (jeudi).

La doyenne de la résidence l'Îlot d'Or et probablement de tout Senneterre fête ses 100 ans.

Aline Duchesneau est née le 24 février 1922, dans le coin de Québec.

Sa famille a déménagé à Belcourt quand elle avait deux ans.

Madame Duchesneau termine sa septième année, le niveau le plus élevé à l'époque, puis a épousé Modeste Lacourse, quand elle avait 18 ans.

Ils ont eu 12 enfants tout en travaillant sur la ferme.

À 100 ans, Madame Duchesneau reconnaît avoir pratiquement tout traversé :

«Ah, mon Dieu, ce n'est pas facile. J'a vu passer beaucoup d'affaires, je suis habitué, mais ce n'est pas facile. J'ai eu une vie très remplie. J'étais la plus jeune chez nous, quand les vieux sont partis, je me suis occupée de ma mère, et ensuite, je me suis mariée.» - Aline Duchesneau

Suite au décès de son premier mari, elle s'est remariée en 1971, cette fois avec Edmond Provost.

Aujourd'hui, la dame de 100 ans peut se vanter d'avoir 12 petits-enfants, 15 arrière-petits-enfants et 4 arrière-arrière-petits-enfants. Toute une descendance dont elle est fière :

«Moi, c'est ma cinquième génération. Mes enfants, ils ne sont pas laids (rires). Mais leur père était beau, c'était un bel homme.» ​- Aline Duchesneau

Célébrer ses 100 ans, c'est tout un exploit, mais la fêtée ne sait rien de ce qui l'attend aujourd'hui :

«Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, parce que moi, je ne suis plus capable de faire grand-chose. Je dois les laisser faire ce qu'ils veulent, mais je ne sais pas quoi (rires).» ​- Aline Duchesneau

Aline Duchesneau joue du piano et de la guitare, en plus d'avoir été présidente du Cercle des fermières et d'avoir pris des cours de peinture.