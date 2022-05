Un autre été record en tourisme?

Est-ce que l'Abitibi-Témiscamingue pourra encore tirer son épingle du jeu en tourisme cet été?

La question est sur les lèvres de bien des dirigeants d'attraits touristiques, alors que le temps plus chaud s'en vient.

Le prix de l'essence sera à surveiller, mais la directrice générale de Toiurisme Abitibi-Témiscamingue, Randa Napky, est très optimiste :

«On pense que les Québécois n'iront pas à l'international, mais qu'ils vont aller dans les régions du Québec. Les régions éloignées sont les chouchous. L'été passé, ça été exceptionnel, comme on n'a jamais eu, et on s'attend à la même chose. On a deux parcs nationaux, c'est archi-attractif. On a des activités plus qu'il en faut.»

- Randa Napky