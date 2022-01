Un autre pas vers la fin de la chloration de l'eau à Amos

Amos progresse vers son projet de ne plus chlorer l'eau potable.

Primée comme étant une des meilleures au monde, l'eau d'Amos doit être chlorée depuis septembre 2020, de façon préventive, en raison d'une source de contamination.

Le problème serait au réservoir de surpression près du SUCO.

Amos mandate la firme SNC Lavalin pour l'aider dans sa mise aux normes du réservoir d'eau par une étude technique de faisabilité.

Le maire d'Amos, Sébastien D'Astous :

«Vous en avez parlé beaucoup pendant les élections, on veut arrêter de chlorer l'eau et on veut être sûrs de prendre les bonnes décisions. Que les coûts soient raisonnables avec les bonnes interventions. C'est ce rapport-là qui va nous donner un coup de main pour orienter nos décisions.»

- Sébastien D'Astous, maire d'Amos