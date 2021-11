Un autre pas vers les jeux d'eau à Senneterre

Senneterre continue de travailler sur son futur parc à jeux d'eau.

Cette fois, la Ville réserve 70 000$ pour finaliser le projet dans le parc Optimiste.

Déjà, une aire de service a été construite et les services d'eau et d'égout ont été raccordés au parc.

L'installation des modules se fera au retour du temps chaud et le parc sera fonctionnel l'été prochain.

«Ça été demandé beaucoup par les citoyens dans les dernières années, voyant qu'il y en avait pas mal ailleurs en région. C'est un projet dont on est bien fiers, on a investi beaucoup de sous. C'est accessible aux personnes à mobilité réduite, il y aura des lavabos, des tables à langer, des toilettes et un grand espace pour pouvoir se changer.»

- Nathalie-Ann Pelchat, mairesse de Senneterre