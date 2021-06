Un bilan d'espoir pour Suzanne Blais

Suzanne Blais estime avoir livré la marchandise dans la dernière année.

La députée d'Abitibi-Ouest parle d'un bilan de réalisations et d'espoir. Elle estime avoir maintenu un beau contact avec la population et les organismes locaux.

Parmi ses bons coups, elle parle du projet de reconstruction du pavillon Victor-Cormier à La Sarre, la nouvelle maison des jeunes d'Amos et les travaux de réfection de la Cathédrale d'Amos.

Certains pourraient penser que le temps des vacances arrive, mais au contraire, la députée ne chômera pas au cours de l'été en prévision de la prochaine session parlementaire.

« Je vais poursuivre mes dossiers. Je pense au CHSLD de Macamic, à la maison des aînés de Palmarolle, à l'urgence des soins intensifs a l'Hôpital d'Amos. J'ai Résolu aussi, trouver une solution pour redémarrer l'usine. Je n'aime pas mon travail, je l'adore. Ce que je peux faire pour aider ma communauté, je le fais avec passion. » - Suzanne Blais, députée caquiste d'Abitibi-Ouest

Suzanne Blais siège sur différents comités et commissions parlementaires, dont les affaires autochtones, le travail et l'emploi et la santé et les services sociaux.