Un bon départ pour la saison de Nicolas Roy

L'Amossois Nicolas Roy connaît un bon début de saison dans la Ligue nationale de hockey.

Il a aidé ses Golden Knights de Vegas à vaincre Anaheim 5-2 hier soir.

En 12m19s de jeu, Roy a récolté une passe, il a pris trois tirs, donné deux mises en échec et bloqué un lancer.

Chez les Bruins, Jérémy Lauzon a eu un match plus difficile, terminant à -2, mais il a été le troisième défenseur le plus utilisé de son club et l'homme le plus employé en désavantage numérique.