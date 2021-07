Un «cadeau» pour un commerçant de Val-d'Or

Un commerçant du centre-ville a eu une très mauvaise surprise dans les derniers jours.

C'est que quelqu'un a laissé des excréments devant son commerce.

Martin Beauvais a publié un mot sur Facebook, estimant qu'il s'agissait d'un geste de très mauvais goût.

Évidemment, les commentaires des internautes vont tous dans le même sens.

Plusieurs gens d'affaires de Val-d'Or ont d'ailleurs commenté la photo, indiquant qu'il ne s'agissait pas d'un geste isolé.

«Je ne veux pas jouer au gérant d'estrade, mais la Ville doit se regarder dans le blanc des yeux. Il faut ramener le monde au centre-ville. J'ai un commerce sur la 3e Avenue et ne voit plus de monde prendre des marches. Avant, c'était la mode, mais maintenant, il y a plus de monde sur le boulevard Dennison et sur Forest. Le centre-ville doit être revitalisé parce qu'en ce moment, ça fait pitié.»

- Martin Beauvais, homme d'affaires