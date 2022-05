Un camion de pompier neuf à Val-d'Or

Les pompiers de Val-d'Or auront un nouveau camion-échelle sous peu.

Sous peu, c'est vite dit, car il faut compter plusieurs mois, voire un an et plus avant la livraison, mais la commande est partie.

Le hic, c'est que la Ville pensait devoir payer 1.7M$, sauf que la facture monte plutôt à 2.3M$, même après avoir fait des modifications à la commande.

Impossible cependant de ne pas acheter, explique le conseiller municipal à Val-d'Or, Yvon Rodrigue :

«C'est une augmentation importante des coûts. On ne peut pas attendre, surtout qu'il sera livré dans deux ans. Notre camion actuel a 27 ans d'âge.» - Yvon Rodrigue

Le seul soumissionnaire est Aréo-Feu, une entreprise de Longueuil.