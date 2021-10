Un corps policier sera mis en place à Winneway

Les nombreuses demandes fait par la communauté de Winneway ont finalement été entendues par Québec.

Le gouvernement annonce la création d'une équipe d'action rapide qui va mettre en place un projet de desserte policière autochtone dans la communauté.

Pour l'instant, cette desserte sera faite par des corps policiers de Kebaowek, de Timiskaming First Nation et de la Sûreté du Québec.

L'équipe mise en place par le gouvernement et qui sera dirigée par Michel Martin et Jean Cotten aura aussi pour mandat de trouver une solution pour l'assise territoriale de la communauté et ainsi mettre en place un projet pilote de police régionale.

Québec affirme que le projet pourrait inspirer d'autre communauté dans la province.