Un débat sans réels débats à Val-d'Or

Les citoyens de Val-d'Or auront eu droit à un débat beaucoup plus calme comparativement ceux des autres villes de la région.

Céline Brindamour et Léandre Gervais ont partagé leurs idées auprès des citoyens sans vraiment se confronter.

Lorsqu'ils avaient l'occasion de se questionner l'un et l'autre, rare sont les fois où les deux candidats avaient des questions à s'adresser.

La situation du centre-ville est le sujet qui a démontré la grande différence d'idée.

Céline Brindamour veut consulter les citoyens avant de poursuivre la revitalisation de la 3e avenue.

«D'avoir vu la phase deux s'étirer aussi longtemps, j'ai trouvé ça très dérangeant. Est-ce que ce ne serait pas mieux de regarder cela avec les citoyens et les services techniques? Si on ne peut pas le livrer comme il le faut et à temps, il est peut-être mieux de le réévaluer. On décidera par la suite si la phase trois se fera en 2022 ou en 2023.»