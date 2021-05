Un Défi Iamgold encore en mode virtuel

Le Défi Iamgold sera encore virtuel cette année.

Pandémie oblige, il faudra oublier la longue course en groupe, mais l'organisation a des solutions.

Il est suggéré de le faire en solo, ou en équipe, à partir du 5 juin.

«Les gens pourront se former des équipes de dix et, du 5 au 15 juin, ils pourront se lancer des défis. Il faut garder le défi actif, se donner un jour et une distance, ce qui permettra de compléter le défi comme ça.»

- Ian Clermont, cofondateur du Défi