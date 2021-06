Un déficit de 22M$ au CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue

Le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue va présenter un déficit de presque 22M$ pour l'année 2020-2021.

Il faudra le soumettre au ministère de la Santé, qui n'aura visiblement pas d'autres choix que de l'accepter.

Un déficit presque entièrement dû à la main-d'oeuvre indépendante, à 99.9%.

Le CISSS-AT sait pertinemment qu'il ne peut continuer de cette façon éternellement, mais la PDG Caroline Roy avoue ne pas avoir le choix :

«La solution réside dans la diminution de la main-d'oeuvre indépendante, mais on ne peut pas faire ça en un an ou deux. Vous savez qu'on a un grand enjeu de main-d'oeuvre. Une des solutions à court terme, c'est le recours à la main-d'oeuvre indépendante, sans quoi il faudrait faire une réduction encore plus importante de nos services et on ne souhaite pas ça.»

- Caroline Roy, pdg